В Мордовии парень получил 8 лет заключения за 18 закладок с гашишем

26-летний житель Ромодановского района выслушал приговор суда за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

По информации МВД по РМ, в августе этого года молодой человек был задержан оперативниками на автодороге «Саранск-Ульяновск». При досмотре автомобиля «Лада Гранта» полицейские обнаружили гашиш массой более 62 граммов, электронные весы, пустые свертки, а также отвертку, с помощью которой наркодилер оборудовал в земле тайники с запрещенным веществом.

Как выяснилось в ходе дознания, крупную партию гашиша весом около 150 граммов задержанный приобрел на территории соседнего региона. В последующем молодой человек организовал 18 закладок с наркотиком. Оставшуюся часть партии он хранил в машине своего отца, которой пользовался сам, где запрещенное вещество и обнаружили полицейские.

Вину в содеянном парень признал полностью, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.