В Мордовии школьники разыграли Детский Кубок по КВН

3 декабря в Республиканском Дворце Культуры школьники соревновались за победу в Детском Кубке Главы Мордовии по КВН. Всего участие приняли 16 команд - 13 от школ районов республики, две от саранских школ и одна из города Арзамас.

В течение месяца самые опытные квнщики Официальной Лиги МС КВН «Шумбрат» развивали в школьниках веселость и находчивость. Кураторы помогали ребятам также в постановке и написании материала.

Игра состояла из четырех блоков, в каждом играли по четыре команды. Команды-победители сыграли в «Разминку», по результатам которой и определили обладателя Детского Кубка Главы Мордовии по КВН.

Ведущим игры стал чемпион Высшей Лиги КВН в составе команды «Сборная Камызякского края» Александр Панекин.

«Неожиданно и приятно было получить приглашение провести такое масштабное событие в Мордовии. Детский Кубок проводился впервые, и мне было очень приятно наблюдать за горящими глазами ребят, которые выступали на сцене», — отметил Александр Панекин.

По результатам финальной «Разминки» победителем Детского Кубка Главы Мордовии по КВН стала команда «Добро» из Саранского лицея №43. Лучшим актером стал Александр Еремкин из команды КВН «Семь» из Инсарской школы №1. Звание «Лучшая актриса» заслужила участница команды КВН «Торпеда» школы №1 Торбеевского района. Лучшей шутка была у команды КВН «Колодец» (рабочий пос. Выездное).

«Я впервые был приглашен на КВН в качестве члена жюри. Игра очень порадовала, особенно с учетом того факта, что для школьников это был первый опыт не только участия в КВН, но и выступления на сцене перед зрителями. Ребята превосходно справились с этим! Немаловажно, что игра объединила детей из разных уголков нашей Мордовии. Хочется выразить благодарность родителям, учителям и всем тем, кто словом и делом поддержал творческих ребят в их начинании. Уверен, что впереди их ждет большое будущее в КВН и не только», — подчеркнул проректор по молодежной политике МГУ им. Н.П. Огарева Александр Астафьев.

«Мы были очень рады выступать сегодня. Нам понравилось, что мы познакомились с крутыми кураторами и научились играть в КВН. Оказалось, что это не так просто, но мы преодолели все трудности, поддерживали друг друга и поэтому смогли одержать победу», — поделился фронтмен команды КВН «Добро» Виталий Чибиркин.