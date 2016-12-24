Старшеклассники из Мордовии приняли участие в «Научном хакатоне» для школьников в ПФО

Более 1000 школьников Саранска, Краснослободска, Ковылкино, Ульяновска, Нефтегорска, Рузаевки и Нижнего Новгорода в условиях ограниченного времени решали кейсовые задачи на социальные, экономические, экологические, технические и другие темы, применяя проектный и научный подходы. Решения, которые предлагали ребята, были реальны для внедрения и не повторялись от региона к региону.

Проект «Научный хакатон. ScienceHack`23» направлен на привлечение талантливых школьников старших классов в сферу исследований и разработок, а также популяризацию российской науки в рамках Десятилетия науки и технологий.

Хакатоны прошли в 10 учреждениях образования регионов Приволжского федерального округа. Ученики 8-11 классов, объединившись в команды, выбирали задачу и за ограниченное время предлагали ее решение. Такое решение оформлялось в проект и на питч-сессии в интерактивной и дискуссионной формах представлялось экспертам. Каждую команду сопровождал опытный ментор – ученый или сотрудник МГУ им. Н.П. Огарева, имеющий компетенции в научной и образовательной сферах.

«Участники решали по сути научные задачи через решение кейсовых заданий. Такой формат деятельности стимулирует развитие сразу нескольких компетенций. Ребята учатся работать с источниками информации, правильно выстраивать внутрикомандное взаимодействие, аргументировать выбранные решения, публично представлять проекты. Мы рады, что такой формат мероприятия стал интересен и студентам. К проекту присоединились обучающиеся Средне-Волжского института ВГУЮ (РПА Минюста России) в Саранске», - отметила один из авторов проекта, директор лицея МГУ им. Н.П. Огарева Ирина Бачкова.

Среди самых популярных кейсов, которые выбирали участники для решения – привлечение и удержание молодых специалистов из сферы образования в малых городах, проблема фторированной воды и ее влияние на здоровье жителей региона, открытие окупаемого бизнеса социальной направленности, искусственный интеллект и искусство.

«Задачи были составлены таким образом, что в них нет единственного правильного ответа. Команды используют различные методики для решения. В их основе лежит креативный подход. Это развивает гибкость мышления, и мы особенно рады, когда сложные задачи ребята решают нестандартными и эффективными способами. Особо отмечаем, когда предложенные проекты реалистичны для реализации. Например, решение по кейсу с картографическим анализом факторов, влияющих на покупку недвижимости в условиях города, было адаптировано под природные условия, исторические особенности застройки и развития инфраструктуры Саранска, существующую градостроительную документацию», - комментирует второй автор проекта, директор филиала Российского общества «Знание» в Мордовии Олег Зарубин.

В рамках «Научного Хакатона» также прошли проектные сессии, образовательные лекции и мастер-классы по основам проектной деятельности, профориентационные игры, научные и образовательные викторины.

Проект «Научный хакатон. ScienceHack`23» реализуется в регионах ПФО Мордовским государственным университетом им. Н.П. Огарева (МГУ) на средства гранта Общероссийского Движения Первых.