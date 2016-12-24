Благодаря нацпроекту в Торбеевском районе завершилась реконструкция дороги

В Торбеевском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершился капитальный ремонт автодороги по улице Энергетиков в райцентре и д. Жукулуг.

На участке протяженностью более 2 км все работы завершены точно в намеченный срок. Рабочие провели фрезерование старого дорожного покрытия, сделали выравнивающий слой из высокопрочного щебня. Затем уложили 2 слоя асфальтобетона.

Согласно проекту, дорожное покрытие расширилось до 8 метров, также произведено увеличение и укрепление обочин. По правой стороне протянулся тротуар по всей длине участка.

Кроме того, на новых опорах смонтировано наружное освещение, установлены остановочный павильон, разворотная площадка, дорожные знаки и разметка, проложены водопроводные трубы. На опасных участках оборудованы «лежачие полицейские».

Как отмечается, при реконструкции дорожные рабочие соблюдали все технологические требования дорожного строительства, что позволит обеспечить долгосрочную службу модернизированного участка.