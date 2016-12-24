Жителей Мордовии приглашают на 3D-тур по уникальной экспозиции Музея Победы

5 декабря Музей Победы приглашает жителей страны вспомнить подвиг героев, оборонявших столицу, и вместе отметить 82-ю годовщину начала контрнаступления советских войск под Москвой.



Панорамная экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!», созданная по технологии 360°, создает эффект присутствия и погружает в атмосферу военных лет. Высокое качество изображения позволит рассмотреть с разных ракурсов все объекты.



Виртуальная экскурсия раскроет историю московской семьи в самое тревожное для столицы время. Зрители узнают, как жила военная Москва, какие приемы маскировки применялись, чтобы «спрятать» Кремль и что происходило в столичном метро, как велась противовоздушная оборона и многое другое.

Онлайн-посетители «окажутся» на Красной площади и увидят, как проходил легендарный парад 7 ноября 1941 года. Гид Музея Победы расскажет о подвиге подольских курсантов, простых москвичей, которые делали все возможное, чтобы отстоять город от фашистских захватчиков.



Бесплатный доступ к 3D-туру будет предоставлен с 5 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно. Чтобы присоединиться к виртуальной программе необходимо перейти на сайт Музея Победы по ссылке https://virtual.victorymuseum.ru/moscow/ и активировать код «Moskva».