В Саранске пройдет финал международных Открытых киберспортивных игр-2023

Репортер

9 декабря в столице Мордовии на площадке «Огарев Арены» состоится финал международных Открытых киберспортивных игр-2023. Его участниками станут 56 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Болгарии, Финляндии.

Соревнования ежегодно проводятся по популярным компьютерным играм - Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Мир танков. Общий призовой фонд открытых киберспортивных игр - 3 500 000 рублей.

Решающая битва начнется с матчей полуфинала, которые запланированы на 8 декабря в закрытом режиме. 9 декабря все желающие смогут стать зрителями соревнований.

Для гостей состязаний будут подготовлены специальные зоны с бесплатными активностями:

  • интерактивная танцевальная зона Just Dance
  • игровая зона с приставками виртуальной реальности VR
  • игровая зона с консолями PlayStation последнего поколения
  • игровая зона с ретро-автоматами
  • зона с актерами, перевоплощенными в героев из игровых вселенных
  • фотозоны
  • зона с созданием сувенирных значков
  • психофизиологическое тестирование с предоставлением результатов
  • зона временных тату
  • автограф-сессия
  • конкурсы с ценными призами
  • зоны партнеров
  • интерактивная зона с жуками на радиоуправлении.

Программа Открытых киберспортивных игр-2023:

11:00 Открытие площадки для гостей, начало работы интерактивных зон

12:30 Старт финальных матчей по Миру танков

14:30 Торжественная церемония

15:00 Старт финальных матчей по Counter-Strike: Global Offensive

18:35 Косплей-дефиле

19:10 Старт финальных матчей по DOTA 2.

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