В Саранске пройдет финал международных Открытых киберспортивных игр-2023

Мордовия укрепляет партнерские связи с Китаем
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9 декабря в столице Мордовии на площадке «Огарев Арены» состоится финал международных Открытых киберспортивных игр-2023. Его участниками станут 56 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Болгарии, Финляндии.
Соревнования ежегодно проводятся по популярным компьютерным играм - Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Мир танков. Общий призовой фонд открытых киберспортивных игр - 3 500 000 рублей.
Решающая битва начнется с матчей полуфинала, которые запланированы на 8 декабря в закрытом режиме. 9 декабря все желающие смогут стать зрителями соревнований.
Для гостей состязаний будут подготовлены специальные зоны с бесплатными активностями:
Программа Открытых киберспортивных игр-2023:
11:00 Открытие площадки для гостей, начало работы интерактивных зон
12:30 Старт финальных матчей по Миру танков
14:30 Торжественная церемония
15:00 Старт финальных матчей по Counter-Strike: Global Offensive
18:35 Косплей-дефиле
19:10 Старт финальных матчей по DOTA 2.
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