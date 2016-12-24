В Саранске пройдет финал международных Открытых киберспортивных игр-2023

9 декабря в столице Мордовии на площадке «Огарев Арены» состоится финал международных Открытых киберспортивных игр-2023. Его участниками станут 56 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Болгарии, Финляндии.

Соревнования ежегодно проводятся по популярным компьютерным играм - Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Мир танков. Общий призовой фонд открытых киберспортивных игр - 3 500 000 рублей.

Решающая битва начнется с матчей полуфинала, которые запланированы на 8 декабря в закрытом режиме. 9 декабря все желающие смогут стать зрителями соревнований.

Для гостей состязаний будут подготовлены специальные зоны с бесплатными активностями:

интерактивная танцевальная зона Just Dance

игровая зона с приставками виртуальной реальности VR

игровая зона с консолями PlayStation последнего поколения

игровая зона с ретро-автоматами

зона с актерами, перевоплощенными в героев из игровых вселенных

фотозоны

зона с созданием сувенирных значков

психофизиологическое тестирование с предоставлением результатов

зона временных тату

автограф-сессия

конкурсы с ценными призами

зоны партнеров

интерактивная зона с жуками на радиоуправлении.

Программа Открытых киберспортивных игр-2023:

11:00 Открытие площадки для гостей, начало работы интерактивных зон

12:30 Старт финальных матчей по Миру танков

14:30 Торжественная церемония

15:00 Старт финальных матчей по Counter-Strike: Global Offensive

18:35 Косплей-дефиле

19:10 Старт финальных матчей по DOTA 2.