В Саранске 18-летний парень пытался мошеннически обменять изношенные джинсы на новые

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии перед судом предстанет 18-летний юноша, попавшийся на примитивном обмане. Молодой человек решил надуть работников пункта выдачи заказов известного маркетплейса.

В рамках расследования было установлено, что летом этого года юный горожанин оформил на маркетплейсе заказ на две пары джинсов. 14 июля он явился в пункт выдачи заказов, расположенный по улице Веселовского в Саранске. Предъявил оператору QR-код, получил товар и зашел в примерочную.

За шторкой парень взял из своего рюкзака старые джинсы и положил их вместо новых в транспортировочный пакет с логотипом маркетплейса, а потом вернул заказ оператору - дескать, не подошли.

Но заказаны были две пары. Со вторыми джинсами молодой человек намеревался провернуть точно такой же фокус. Он вновь укрылся в примерочной для подмены, но работник офиса обнаружила, что вместо новой вещи в транспортировочном пакете ей сдали изношенные джинсы.

Она тут же сообщила об этом в полицию. Начинающий жулик был задержан, в отделе полиции он признал свою вину. В настоящее время заведенное на парня уголовное дело за покушение на мошенничество направлено в суд для рассмотрения по существу.