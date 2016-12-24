В Мордовии возбуждено уголовное дело о создании устойчивой вооруженной группы

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По информации Следственного комитета по РМ, в рамках расследования уголовного дела о преступлениях, совершенных в прошлые годы, установлены обстоятельства деятельности на территории республики криминальной бригады. Следователями возбуждено уголовное дело по 2 ст.209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы).
По данным следствия, не позднее 1996 года житель Ковылкинского района сколотил банду для нападений на граждан и различные организации. Все преступные соратники беспрекословно подчинялись своему руководителю, имели на вооружении огнестрельное оружие и боеприпасы.
В качестве фигурантов по уголовному делу проходит руководитель банды, в отношении которого ранее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также не менее шести активных участников, совершавших преступления в разные годы преимущественно на территории Ковылкинского района Мордовии.
МВД по РМ сообщает, что в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту убийства в 2008 году жителя Ковылкинского района, сотрудниками Главного Управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из республики выявлен факт создания и руководства устойчивой вооруженной группой.
В ходе оперативного сопровождения уголовного дела сотрудники полиции собрали необходимые доказательства для принятия следственными органами решения о возбуждении уголовного дела в отношении местных жителей, 1961-го и 1969-го годов рождения и других лиц.
Ранее в ходе обысков были изъяты цифровые носители, оружие и боеприпасы, документы, мобильные устройства, компьютеры, фото и видео архивы.
В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию остальных членов банды и лиц, осуществляющих их покровительство.
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