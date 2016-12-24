Мордовии выделено более 119 млн рублей на поддержку производителей зерновых культур

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Правительство Российской Федерации продолжает системную поддержку предпринимателей, работающих в агропромышленном комплексе. Мордовии будет направлено более 119 млн рублей на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
За счет субсидий участники рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию зерновых культур. Это будет способствовать сохранению посевных площадей и наращиванию экспортных мощностей, а также созданию новых рабочих мест на селе.
Всего в 2023 году из федерального бюджета на поддержку российских производителей зерновых культур было направлено 20 млрд рублей. Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда кабмина.
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