В региональном филиале фонда «Защитники Отчества» подвели итоги работы за полгода

С 1 июня в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» обратились около 3,5 тысяч граждан, которые изложили свыше 5 тысяч просьб. Основные запросы – назначение мер социальной поддержки, денежные выплаты, получение медицинской помощи. Абсолютное большинство - 91% обращений - были решены положительно.

При содействии филиала фонда свыше 850 граждан стали получателями мер соцподдержки, около 50 участников спецоперации получили удостоверения ветеранов боевых действий. Также защитникам Отечества оказано свыше 300 медицинских услуг, более 20 бойцов были направлены на санаторно-курортное лечение и на реабилитацию.

Мордовия стала одним из первых регионов, в котором был запущен проект по диспансеризации ветеранов СВО. Она охватила всех демобилизованных бойцов. Профилактические медицинские осмотры прошли около 200 человек. По результатам диспансеризации сформированы группы здоровья, при наличии показаний назначено лечение.

Сотрудники регионального филиала провели свыше 140 мероприятий, в которых было задействовано около 30 тысяч человек.

Напомним, Государственный фонд «Защитники Отечества» был создан по Указу Президента России Владимира Путина. В Саранске региональный филиал начал работать 1 июня 2023 года.