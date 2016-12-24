Бывший сотрудник Администрации Лямбирского района признан виновным в получении взятки

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В Мордовии суд признал 35-летнего бывшего сотрудника Управления имущественных и земельных отношений Администрации Лямбирского района РМ виновным в получении взятки.
Оперативники УФСБ России по Республике Мордовия установили, что подсудимый, в должностные обязанности которого входило формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков, получил от индивидуального предпринимателя взятку за оказание содействия в получении и оформлении земельного надела площадью 3 гектара.
29 июня 2023 года при передаче денег в размере 50 тысяч рублей сотрудник муниципального органа власти и директор коммерческого предприятия были задержаны с поличным.
Следствием в отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя прекращено в связи с деятельным раскаянием последнего.
Приговором суда бывшему сотруднику Администрации Лямбирского района назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 150 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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