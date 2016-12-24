Почти полтора миллиарда рублей льготных инвесткредитов получил бизнес Мордовии

Минэкономразвития РФ подвело итоги реализации льготной кредитной программы «1764» за 10 месяцев 2023 года, которая реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

За этот период более 1,4 млрд рублей получили малые и средние предприятия Мордовии по совмещенной программе льготного инвестиционного кредитования. Всего был заключен 91 кредитный договор.