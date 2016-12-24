В Саранске откроется резиденция мордовского Деда Мороза

Мост открыт!
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18 декабря в Мордовском государственном национальном театре откроется резиденция мордовского Деда Мороза «ЯкшамАтя». Гостей новогодней площадки вновь ждет яркая, насыщенная программа. Она будет интересна и детям, и взрослым.
В фойе посетителей будет встречать Вармава (Богиня ветра). Она проводит маленьких гостей и их родителей к ЯкшамАтя и Ловонь стирня (Снегурочке), а также к другим сказочным персонажам.
Гости увидят и смогут поучаствовать в интерактивном спектакле «Вокруг ёлки». Для них подготовлены интересные конкурсы с песнями и танцами. На представлении снова будет звучать мордовская речь, чтобы приобщить маленьких жителей республики к национальной культуре.
Площадку оформят в национальном стиле. Здесь также будет организована специальная новогодняя фотозона.
Роль ЯкшамАтя традиционно исполнит ведущий артист Мордовского государственного национального театра, заслуженный артист Республики Мордовия Алексей Егранов.
Резиденция будет работать до 6 января. 1 января – выходной.
Продолжительность программы – 1 час.
Билеты можно приобрести в кассах Мордовского национального театра, а также на сайте https://clck.ru/335hJ8.
Действует Пушкинская карта.
Для организованных групп билеты можно забронировать по телефону (8342)38-07-04.
Индивидуальные посетители могут получить дополнительную информацию по номеру 8(8342) 38-07-03.
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