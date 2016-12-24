В Саранске откроется резиденция мордовского Деда Мороза

18 декабря в Мордовском государственном национальном театре откроется резиденция мордовского Деда Мороза «ЯкшамАтя». Гостей новогодней площадки вновь ждет яркая, насыщенная программа. Она будет интересна и детям, и взрослым.

В фойе посетителей будет встречать Вармава (Богиня ветра). Она проводит маленьких гостей и их родителей к ЯкшамАтя и Ловонь стирня (Снегурочке), а также к другим сказочным персонажам.

Гости увидят и смогут поучаствовать в интерактивном спектакле «Вокруг ёлки». Для них подготовлены интересные конкурсы с песнями и танцами. На представлении снова будет звучать мордовская речь, чтобы приобщить маленьких жителей республики к национальной культуре.

Площадку оформят в национальном стиле. Здесь также будет организована специальная новогодняя фотозона.

Роль ЯкшамАтя традиционно исполнит ведущий артист Мордовского государственного национального театра, заслуженный артист Республики Мордовия Алексей Егранов.

Резиденция будет работать до 6 января. 1 января – выходной.

Продолжительность программы – 1 час.

Билеты можно приобрести в кассах Мордовского национального театра, а также на сайте https://clck.ru/335hJ8.

Действует Пушкинская карта.

Для организованных групп билеты можно забронировать по телефону (8342)38-07-04.

Индивидуальные посетители могут получить дополнительную информацию по номеру 8(8342) 38-07-03.