Житель Саранска отправится в колонию за неудачный спиртовой налет на магазин бытовой химии

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Полное уголовное фиаско потерпел 49-летний житель Саранска Кострюков. Его неудачный налет на магазин бытовой химии за «фанфуриками» обошелся длительным сроком заключения в колонии строгого режима.
Летом этого года с сообщением о преступлении в полицию обратилась продавец магазина по продаже бытовой химии «Фея», расположенный на улице Энгельса.
Как рассказала женщина, вечером в торговый павильон зашел местный завсегдатай. При этом с собой у мужчины был нож. Угрожая оружием, он потребовал передать с витрины четыре спиртных косметических лосьона - понятно, что натираться ими этот товарищ не собирался.
К счастью, в магазине в это время находилась решительная дама - знакомая продавщицы. Она схватила опасного визитера за одежду, вытолкнула его из торговой точки и закрыла дверь на ключ. После этого последовало сообщение в полицию.
В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело за разбойное нападение, его заключили под стражу.
По информации Ленинского районного суда Саранска, в ходе рассмотрения дела Кострюков вину признал. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления и влепил криминальному охотнику за алкоголем 4 года 6 месяцев колонии строгого режима.
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