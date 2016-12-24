В Саранске двое парней ответят в суде за махинации со страховками

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УФСБ России по Республике Мордовия пресечена деятельность преступной группы, причастной к мошенничеству в сфере страхования здоровья.
Как было установлено в ходе расследования, с июня 2022-го по январь 2023 года двое 25-летних приятелей заключили в 22 страховых компаниях договор страхования жизни и здоровья одного из них.
Потом они договорились со своим знакомым, который согласился сломать себе два пальца на ноге для реализации мошеннического плана. Покалеченный товарищ от имени застрахованного лица обратился в травматологический пункт, где получил заключение с соответствующим диагнозом.
В последующем фигуранты обратились в страховые компании с требованием о возмещении вреда, якобы причиненного здоровью одного из них. При этом, выплаты варьировались от 30 до 50 тысяч рублей. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1 миллиона 200 тысяч рублей.
На основании переданных материалов было расследовано уголовное дело по статьям УК РФ о мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В отношении организатора махинации была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его компаньона оставили под подпиской о невыезде.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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