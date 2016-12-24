Мордовия подписала соглашения о сотрудничестве со Сбером

30 ноября в День Мордовии на выставке «Россия» Волго-Вятский банк Сбербанка организовал для делегации региона и гостей стенда тематическую экскурсию и лекции в павильоне Сбера.



Павильон Сбера стал площадкой для знакомства с республикой и ее культурными особенностями. Гости павильона на память о выставке и Дне региона могли заказать моментальную карту с уникальным дизайном, на котором изображены достопримечательности Мордовии. Дизайн карты генерировала нейросеть Kandinsky. Особой популярностью пользовалась карта с видом стадиона «Мордовия – Арена» и изображением лисы – символа Мордовии.



В зоне лектория состоялась встреча студентов Мордовского педагогического института им. М.Е. Евсевьева с экспертами Сбера по кибербезопасности.



Павильон посетил Глава республики Артём Здунов. Команда региона познакомилась с современными технологиями и разработками банка.



В ходе визита состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве Республики Мордовия и Сбербанка. Первое соглашение посвящено развитию технологий искусственного интеллекта, включая цифровую и ESG-трансформацию, стимулированию научно-исследовательской и инновационной деятельности для создания качественных и передовых сервисов, которые могут быть использованы на территории региона. В рамках второго соглашения стороны будут реализовывать образовательные программы на территории республики.



«Мы взаимодействуем не только в финансово-экономической сфере, развитии инновационных технологий, но и в образовании, медицине. Мы помогаем друг другу создавать условия для качественной и комфортной жизни жителей нашей республики. В следующем году мы приступим к реализации масштабных проектов по реконструкции Фонтанного спуска в Саранске, а также фонтана и площади Тысячелетия. Проектно-сметная документация готова, экспертизу прошли, будем дорабатывать вопросы финансирования с Минстроем и Сбером», - сказал Артём Здунов.



Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин подчеркнул: «Мордовию и Сбер объединяют годы дружбы и множество масштабных проектов: развитие сферы образования, строительство современного комфортного жилья и модернизация инфраструктуры региона. Мы продолжаем активно внедрять цифровые технологии, в том числе, в сферу медицины. Мы планируем поддержать республику в комплексном телемедицинском решении компании СберЗдоровье, которое позволяет в реальном времени производить удаленный контроль состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями и вовремя реагировать на возможное ухудшение состояния человека. Уверен, что дистанционный мониторинг пациентов поможет снизить заболеваемость в регионе и продлить активное долголетие жителей Мордовии».