В Саранске открылся первый фудтрак с национальной кухней «Шумбра чи!»

По информации Минэкономики РМ, первый из трех вагончиков с национальной кухней установили рядом с центральным входом в Пушкинский парк. Несмотря на технический режим работы, излюбленные, традиционные блюда уже начали здесь продаваться вместе с горячими напитками.

В ассортименте - согревающий сбитень из цветочного меда и трав, чай из мордовских травяных сборов и национальный пряник «сюкоро». Ближе к середине декабря хозяин фудтрака обещает расширить ассортимент напитков, сейчас решается вопрос с поставкой продукции.



Этот проект реализуется как элемент национального туристического маршрута «Зов Торамы», одной из составляющих которого являются гастрономические традиции республики. В реализацию вложено 4,4 млн. руб., из которых 3,3 млн — средства гранта нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



«Здорово, что у нас появилась национальная еда в фудтраках, которую можно приобрести на улице. Несомненно — это повышает привлекательность региона. Туристы, которые прогуливаются по центру города зимой, могут согреться горячими национальными напитками и попробовать традиционные мордовские блюда», - отметила заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Марина Жулина.



Все продукты, которые используются при приготовлении национальных блюд — натуральные, а поставщики — мордовские сельхозпроизводители.



«Я стараюсь делать национальные блюда по домашнему, которые я смогу съесть сам, которыми я накормлю своих детей. Все ингредиенты натуральные, отсюда, как может показаться многим, немного завышенная цена. Да, можно продавать дешевле, но вы сами понимаете, что качество продуктов будет соответствующим», - говорит директор проекта «Шумбра чи!» Сергей Колесников.



В ближайшее время предприниматель откроет еще две точки стрит-фуда национальной кухни в Саранске - на соборной площади и на площади Тысячелетия.