В МВД по РМ пройдет «Единый день консультирования» граждан

Мост открыт!
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
1 декабря 2023 года в МВД по Республике Мордовия пройдет «Единый день консультирования».
Оказание консультативной помощи будет проводиться по телефонам правового отдела МВД РМ - 29-85-81, 29-83-10
Отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних - 38-11-41
Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения - 29-86-14, 29-89-47
Управления по контролю за оборотом наркотиков - 38-12-08.
Звонки будут приниматься с 10-00 до 15-00 часов.
Сотрудники регионального МВД выслушают и проконсультируют обратившихся по вопросам, входящим в компетенцию органов внутренних дел. По возможности окажут помощь в пределах своей компетенции, а в случае необходимости возьмут разрешение проблемной ситуации на контроль.
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В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
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