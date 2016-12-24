В МВД по РМ пройдет «Единый день консультирования» граждан

1 декабря 2023 года в МВД по Республике Мордовия пройдет «Единый день консультирования».

Оказание консультативной помощи будет проводиться по телефонам правового отдела МВД РМ - 29-85-81, 29-83-10

Отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних - 38-11-41

Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения - 29-86-14, 29-89-47

Управления по контролю за оборотом наркотиков - 38-12-08.

Звонки будут приниматься с 10-00 до 15-00 часов.

Сотрудники регионального МВД выслушают и проконсультируют обратившихся по вопросам, входящим в компетенцию органов внутренних дел. По возможности окажут помощь в пределах своей компетенции, а в случае необходимости возьмут разрешение проблемной ситуации на контроль.