В Саранске начал действовать первый ледовый каток наступающей зимы

«Я пришел к вам с большим поклоном!»
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
По информации Администрации города, залитый каток на стадионе «Саранск» (ул. Ульянова, 24д) уже готов принять любителей покататься на коньках.
Время работы указывается с понедельника по субботу с 15:00 до 22:00. В воскресенье - с 12:00 до 22:00.
Стоимость входного билета – 30 рублей/час. Прокат коньков – 50 рублей/час.
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Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
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