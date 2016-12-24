В Саранске начал действовать первый ледовый каток наступающей зимы

Наш город

По информации Администрации города, залитый каток на стадионе «Саранск» (ул. Ульянова, 24д) уже готов принять любителей покататься на коньках.

Время работы указывается с понедельника по субботу с 15:00 до 22:00. В воскресенье - с 12:00 до 22:00.

Стоимость входного билета – 30 рублей/час.  Прокат коньков – 50 рублей/час.


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