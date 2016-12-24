В Саранске начал действовать первый ледовый каток наступающей зимы

По информации Администрации города, залитый каток на стадионе «Саранск» (ул. Ульянова, 24д) уже готов принять любителей покататься на коньках.



Время работы указывается с понедельника по субботу с 15:00 до 22:00. В воскресенье - с 12:00 до 22:00.



Стоимость входного билета – 30 рублей/час. Прокат коньков – 50 рублей/час.





