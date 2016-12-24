Прокуратура Мордовии держит на контроле реализацию в республике национальных проектов

В прокуратуре Мордовии 29 ноября под председательством первого заместителя прокурора республики Александра Иванова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов.

На совещании отмечалось, что в текущем году прокурорами пресечено свыше 400 нарушений, к ответственности привлечено более 100 лиц, возбуждено 3 уголовных дела, 29 должностных лиц, в том числе профильные министры, главы муниципалитетов, руководители подрядных организаций получили предостережения о недопустимости нарушения закона при реализации национальных проектов.

В ходе заседания заслушаны представители региональных профильных министерств и ведомств о причинах отставания работ при выполнении мероприятий национальных проектов «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Безопасные качественные дороги».

По информации прокуратуры РМ, по программе переселения граждан из аварийного жилья в 2023 году в Мордовии переселению подлежат 1680 человек, при этом на данный момент новые квартиры предоставлены лишь 859 новоселам.

Особое внимание сосредоточено на строительстве школы на 600 мест в Октябрьском районе Саранска, которое ведется с отставанием от запланированного графика, а также низким темпам строительства нового корпуса Белозерьевской школы.

Также на совещании были затронуты вопросы своевременного ремонта автомобильных дорог, выполнения работ по капитальному ремонту зданий Комсомольской центральной районной больницы и Республиканской детской музыкальной школы-интерната.

Ответственным за проблемные объекты ведомствам указано на необходимость принятия всесторонних мер к подрядным организациям в целях активизации их деятельности, а также недопустимость нарушения плановых сроков реализации мероприятий.