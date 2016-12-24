«Все мы любим Мордовию»: на ВДНХ – День нашей республики

30 ноября на выставке «Россия» - День Республики Мордовия. В торжественном открытии Дня региона приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, члены республиканского кабинета министров, почетные гости, а также наши земляки – уроженцы республики, проживающие сейчас в других регионах, но не забывающие о малой Родине.



Полномочный представитель Президента в ПФО Комаров подчеркнул: «Международная выставка «Россия» уже стала ключевым событием в общественной жизни страны – ее посетили уже более миллиона человек. Как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин, нам есть чем гордиться в промышленности, науке, культуре, спорте, в цифровых технологиях. Мы еще раз в этом убедились. Мордовия представлена на выставке в образе Великого дерева, чьи корни – это история мордовской земли, ствол – живущие на этой земле люди, листья – их дела. Такой образ точно символизирует вклад Мордовии и живущих здесь людей в историю современной России. Республика – один из символов национального и религиозного согласия. Друзья, поздравляю вас с открытием Дня Мордовии на выставке «Россия».



Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев, приветствуя всех участников и гостей мероприятия, отметил: «Национальность – это огромная сила, богатство страны. Об этом сказал наш Президент. Все мы любим Россию, все мы любим Мордовию. Мордва - талантливый и великий народ, все у вас получится! Желаю жителям Мордовии и всей республике процветания!»



С презентацией республики выступил Глава Мордовии Артём Здунов. Он рассказал, как живет регион и чем гордится. Визитные карточки республики – храм Федора Ушакова, спортивные объекты, МГУ имени Н.П. Огарева и многое-многое другое.

«Мордовия сейчас на первом месте в Приволжском федеральном округе и входит в первую десятку российских регионов по темпам роста инвестиций, - сказал Глава республики. - В этом году мы существенно расширили границы территорию опережающего социально-экономического развития «Рузаевка». Мы открываем особую экономическую зону промышленно-производственного типа - полностью обеспеченную технологическую площадку с современным технопарком, предприятиями радиоэлектронной, светотехнической продукции в самом удобном расположении в столице республики.

Завод «Биохимик» — старейшее фармацевтическое предприятие Мордовии. Сейчас здесь выпускается более 250 наименований лекарственных препаратов, 80 % из которых — в списке жизненно важных и необходимых. В период коронавирусной пандемии предприятие одним из первых разработало и начало выпускать препарат «Арепливир» для лечения ковида. Это лекарство позволило спасти тысячи жизней. Так же, как и противовирусные препараты и антибиотики резервного ряда. В этом году на «Биохимике» при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина открыто новое производство активных фармацевтических субстанций. Сейчас республика работает над созданием Федерального центра биотехнологий, где будут проводить исследования мирового уровня по разработке генно-инженерных биологических препаратов полного цикла — от разработки до клинических исследований и выпуска конечных лекарств. Мы полностью исключим нашу зависимость от зарубежных лабораторий при проведении доклинических исследований. Это важно для лекарственной безопасности России.



Еще одно важное предприятие - завод оптического волокна. Мы единственный регион в ЕврАзЭС, где серийно производят оптоволокно. Мордовия занимает первую строчку в промышленном вагоностроении. Компания «РМ Рейл» — крупнейший в стране производитель грузовых железнодорожных вагонов и контейнеров, в том числе абсолютно уникальных специализированных моделей. Мордовия была и остается центром светотехнической промышленности. На площадке всесоюзного гиганта «Светотехника» по поручению Президента и поддержке Правительства России возрождается современный индустриальный парк.



Предмет особой гордости Мордовии – сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. В этом году собран рекордный урожай зерна — более 2 миллионов тонн. Республика — лидер по органическому земледелию, один из крупнейших в стране производителей цветов».



Мордовия – это еще и хорошее место для отдыха. Бескрайние поля, дремучие и непроходимые, полные ягод и грибов леса, малые реки и озера с добрыми духами и героями былинных сказок всегда завораживали умы, притягивали внимание любителей приключений, экологического и спортивного туризма. Добро пожаловать в сафари-парк «Кречет», в этно-деревни Старая Теризморга, Паракино, где полностью сохранены быт, старинные традиции и промыслы мордвы. Здесь подадут каленые яйца из печи, угостят бычьими хвостами, мордовскими блинами.



«Главное наше богатство – наши люди, трудолюбивые и напористые, смелые и целеустремленные, все такие разные, но бесконечно любящие родной край и матушку-Россию! – сказал Артём Здунов. - С мордовской землей связаны судьбы многих исторических личностей. Это непобедимый адмирал Федор Ушаков, летчик — Герой Советского Союза Михаил Девятаев, скульптор Степан Эрьзя, врач-офтальмолог Владимир Филатов, историк Василий Ключевский, поэт Александр Полежаев, легендарная певица Лидия Русланова, крупнейший философ и литературовед Михаил Бахтин, татарский поэт Хади Такташ. Выходцем из мордвы был также патриарх Никон, на нашей земле подвижничал один из самых почитаемых православных святых — Серафим Саровский. Я приглашаю всех в нашу дивную республику. Приехав сюда однажды, вы точно захотите вернуться сюда вновь. Все, что мы сделали, мы сделали благодаря Божьей помощи, поддержке нашего Президента. Дай Бог, чтобы Мордовия развивалась, чтобы люди сюда приезжали и радовались».