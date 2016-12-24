В Саранске проводится операция «Пешеходный переход»

Промышленный комплекс Мордовии работает надежно
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Как сообщает Госавтоинспекция республики, 30 ноября на территории Саранска проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».
За 10 месяцев этого года на территории республики зарегистрировано 102 ДТП с участием пешеходов, в которых погиб 21 человек и еще 87 получили травмы.
Госавтоинспекция Мордовии обращается к гражданам с просьбой быть внимательными при переходе проезжей части.
Прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться, что переход безопасен, внимательно оценить расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость. При передвижении в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде.
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