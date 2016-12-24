Сегодня на на Международной выставке-форуме «Россия» - День Мордовии

Репортер

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Мост открыт!

В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова

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