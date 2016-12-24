Сегодня на на Международной выставке-форуме «Россия» - День Мордовии

Приоритеты развития
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
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Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
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