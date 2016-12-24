В Пролетарском районном суде Саранска спасатели провели учения

Сотрудники МЧС совместно с представителями других служб экстренного реагирования провели в Пролетарском районном суде Саранска учения, в ходе которых отрабатывались навыки грамотных действий персонала учреждения в чрезвычайных ситуациях.

При поступлении сигнала о возгорании, прибывшими подразделениями была проведена эвакуация людей, после чего огнеборцы спасли условно пострадавшего и потушили такой же условный пожар в зале суда.