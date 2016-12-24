В Пролетарском районном суде Саранска спасатели провели учения

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Сотрудники МЧС совместно с представителями других служб экстренного реагирования провели в Пролетарском районном суде Саранска учения, в ходе которых отрабатывались навыки грамотных действий персонала учреждения в чрезвычайных ситуациях.
При поступлении сигнала о возгорании, прибывшими подразделениями была проведена эвакуация людей, после чего огнеборцы спасли условно пострадавшего и потушили такой же условный пожар в зале суда.
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В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
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