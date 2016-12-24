МЧС по РМ предупреждает, что на Мордовию надвигается метель

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Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
Сообщается, что по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в ночные часы местами на территории республики прогнозируется метель.
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Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
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