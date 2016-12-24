В Саранске 150 студентов выпускных курсов приняли участие в «Хакатоне компетенций»

МГУ им. Н.П. Огарева реализовал грантовый проект, направленный на развитие профессионального самоопределения у молодых людей. Студенты сформировали у себя четкое представление о собственных компетенциях, личных качествах и карьерных предпочтениях, а также научились составлять резюме и правильно обозначать свои преимущества работодателю.

Мероприятие соединило два эффективных для молодежи формата — образовательный интенсив и игровую практику. Интенсив «Основы дизайн мышления для развития универсальных компетенций» был направлен на формирование студентами прототипа индивидуального проекта «Я как проект».

«Если студент мечтает об успешной профессиональной траектории, то ему нужно работать над собой в плане личностного роста. Для этого мы реализуем мероприятия, применяя различные игровые методики, которые помогают осмыслять собственный потенциал и осознанно относиться к себе как к проекту, который нужно разработать и реализовать. Для выпускников вузов и ссузов мероприятие приобретает особую актуальность: современная система рекрутинга предполагает, что надпрофессиональные компетенции соискателя интересуют работодателя так же, как и его профессиональная подготовка. Они отмечают, что выпускники должны уметь выстраивать эффективные коммуникации с коллегами в процессе решения производственных задач, а также видеть ключевые цели компании, ориентироваться на них, выстраивая свою карьеру», — подчеркнула руководитель проекта, советник при ректорате МГУ им. Н.П. Огарева Марина Мартынова.

По результатам интенсива участники подготовились к прохождению собеседования с представителями индустриальных партнеров университета в формате «Карьерная карусель». Собеседование проходило в игровом формате, где участники-студенты представили себя наилучшим образом перед работодателями. Лучшие из них получили «Паспорт стажировки» для ее прохождения на том или ином предприятии.

«Мы работаем с ребятами — будущими представителями очень интересных технических профессий. Несмотря на то, что многие из студентов уже проходили собеседования, они не знают как правильно себя представлять и какой «ценник» ставить своей работе. Наша с ними задача — составить представление о качественном сотруднике, о том, какие навыки ему могут пригодиться, чтобы работать эффективно. В рамках нашей работы ребята сами попробуют создать вакансию, чтобы увидеть, какими компетенциями они должны обладать, чтобы их наняли. Ведь современный работодатель очень хочет, чтобы сотрудник умел грамотно решать проблемы, с которыми он сталкивается на работе ежедневно. Благодаря методам дизайн-мышления ребята учатся решать подобные задачи», — отметил бизнес-тренер, предприниматель Дмитрий Нестеренко.

Формат, который был представлен в рамках проекта, когда участники при приеме на работу проходят несколько уровней собеседований, требует, чтобы у выпускников были хорошо развиты навыки эффективного взаимодействия.

«Я решила принять участие в этом хакатоне, потому что мне всегда хочется узнавать для себя что-то новое. Здесь работают очень опытные бизнес-тренеры, они делятся полезными знаниями, которые могут пригодиться каждому из участников в будущем. Нас разбили по командам так, чтобы в каждой были представители разных образовательных учреждений. Так мы все знакомимся и учимся выстраивать эффективную коммуникацию. В первый день перед нами уже встала задача принятия общих решений — у каждого свое видение, которые мы попытались объединить. Формат этого хакатона мне очень понравился, я бы хотела принимать участие в подобных мероприятиях еще», — поделилась впечатлениями студентка Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий Алена.