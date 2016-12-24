Пенсионера из Саранска телефонные мошенники запугали финансированием терроризма

По информации МВД по РМ, к полицейским в столице Мордовии обратился 70-летний местный житель, сообщивший о совершенном в отношении него мошенничестве.

Пожилой мужчина рассказал, что ему поступил телефонный звонок незнакомого человека, который отрекомендовался специалистом Центрального Банка РФ. Этот специалист напугал пенсионера информацией, что из-за несанкционированного доступа к его счетам злоумышленники могут завладеть его деньгами и направить на финансирование терроризма.

Затем жителя Саранска переключили на другого собеседника, который выдал инструкции как избежать потери средств. Получив указания, пенсионер немедленно обналичил 219 тысяч рублей и перевел их на «безопасный счет», номер которого ему продиктовали.

Мошенники намеревались и дальше вытягивать деньги с пожилого человека. Призывали его взять кредиты на 350 и 500 тысяч рублей, и также перечислить все деньги на «безопасные счета».

С этой новой «раскруткой» пенсионер осознал, что общается с мошенниками, прервал разговор и обратился в органы внутренних дел.

В настоящее время полицейские Саранска по заявлению обманутого гражданина проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.