Стартап-студия МГУ им. Н.П. Огарёва признана лучшей в России

Промышленный комплекс Мордовии работает надежно
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
На Всероссийском форуме технологического предпринимательства подвели итоги работы стартап-студий России. Мордовская студия «Огарёв» заняла первую строчку в рейтинге.
Стартап-студия «Огарёв» является частью федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Здесь студент уже начинает вести реальную деятельность, связанную с развитием стартапов и технологий, коммерциализацией своих проектов.
За год работы командой университета был запущен 21 стартап в 7 направлениях.
«Молодцы! Огарёвцы, только вперед! Вы подаете пример, как можно достигать результата и улучшать жизнь вокруг, следуя за своей мечтой», – поздравил ребят ректор МГУ им. Н. П. Огарёва Дмитрий Глушко.
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Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
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