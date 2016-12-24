Стартап-студия МГУ им. Н.П. Огарёва признана лучшей в России

На Всероссийском форуме технологического предпринимательства подвели итоги работы стартап-студий России. Мордовская студия «Огарёв» заняла первую строчку в рейтинге.

Стартап-студия «Огарёв» является частью федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Здесь студент уже начинает вести реальную деятельность, связанную с развитием стартапов и технологий, коммерциализацией своих проектов.



За год работы командой университета был запущен 21 стартап в 7 направлениях.



«Молодцы! Огарёвцы, только вперед! Вы подаете пример, как можно достигать результата и улучшать жизнь вокруг, следуя за своей мечтой», – поздравил ребят ректор МГУ им. Н. П. Огарёва Дмитрий Глушко.