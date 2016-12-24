Полтора миллиона рублей уплыли мошенникам от жителя Рузаевского района

Очевидно, какая-то часть жителей Мордовии пребывает в полнейшем информационном вакууме. Иначе как объяснить упорное стремление наших сограждан позолотить ручку телефонным мошенникам. Очередной случай выманивания денег у граждан республики зафиксировали в МВД по РМ.

Жертвой дистанционных аферистов стал 45-летний житель Рузаевского района. Сценарий обмана в его случае был прост как две копейки и применялся махинаторами бессчетное количество раз.

Мужчина принял на веру сообщение незнакомца «из Центрального Банка», который позвонил с предупреждением, что некие злоумышленники хотят повесить на него кредит в полтора миллиона рублей. Чтобы этого не случилось, следовало оформить так называемый зеркальный заем, после чего перечислить полученные средства на пресловутый безопасный счет.

Житель Мордовии так и сделал - взял кредит и перевел полтора миллиона рублей на какие-то левые реквизиты. Итог этих финансовых манипуляций понятен - через некоторое время потерпевший пошел в полицию писать заявление о мошенничестве.