Школьники Мордовии продемонстрируют свои таланты на Республиканском молодежном инновационном конвенте

«Я пришел к вам с большим поклоном!»
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
29 ноября в Саранске на базе «Центра образования № 15 «Высота» пройдет Республиканский молодежный инновационный конвент. 200 участников продемонстрируют свои способности в сферах робототехники, конструирования, моделирования, изобретательства, радиоэлектроники и программирования.
На Конвенте запланированы фестиваль и практическая олимпиада по робототехнике, практическая олимпиада по программированию и 3D-моделированию, выставка научно-технического творчества школьников. Также в рамках мероприятия будут подведены итоги Республиканского конкурса «Лучшее объединение научно-технического творчества для детей и подростков».
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Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
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