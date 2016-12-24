Школьники Мордовии продемонстрируют свои таланты на Республиканском молодежном инновационном конвенте

29 ноября в Саранске на базе «Центра образования № 15 «Высота» пройдет Республиканский молодежный инновационный конвент. 200 участников продемонстрируют свои способности в сферах робототехники, конструирования, моделирования, изобретательства, радиоэлектроники и программирования.

На Конвенте запланированы фестиваль и практическая олимпиада по робототехнике, практическая олимпиада по программированию и 3D-моделированию, выставка научно-технического творчества школьников. Также в рамках мероприятия будут подведены итоги Республиканского конкурса «Лучшее объединение научно-технического творчества для детей и подростков».