Мост открыт!
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
По информации городской Администрации, в связи с проведением ремонтных работ на проезжей части автодороги в районе площади Стратонавтов напротив железнодорожного вокзала в Саранске будут внесены изменения в работу троллейбусного маршрута №5.
Перевозка пассажиров с 28 ноября по 30 ноября по троллейбусному маршруту №5 будет осуществляться без заезда к железнодорожному вокзалу, троллейбусы будут следовать до остановки общественного транспорта «Элеватор».
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В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
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