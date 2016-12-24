По информации городской Администрации, в связи с проведением ремонтных работ на проезжей части автодороги в районе площади Стратонавтов напротив железнодорожного вокзала в Саранске будут внесены изменения в работу троллейбусного маршрута №5.

Перевозка пассажиров с 28 ноября по 30 ноября по троллейбусному маршруту №5 будет осуществляться без заезда к железнодорожному вокзалу, троллейбусы будут следовать до остановки общественного транспорта «Элеватор».