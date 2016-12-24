В Саранске обработка тротуаров и автодорог противогололедными материалами ведется круглосуточно

Об этом телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.

«В городской Администрации создан оперативный штаб, который ежедневно принимает решения по уборке территории и обеспечению нормативного качества выполнения работ.

За сутки использовано 337 тонн пескосоляной смеси и 5,6 тонн реагента «Бионорд».

Сегодня в уборке города задействовано:

78 единиц техники: 56 муниципальных предприятий, 22 управляющих организаций;

1034 рабочих: 181 сотрудник муниципальных предприятий, 853 сотрудника управляющих организаций.

Помимо поручения по усиленной обработке пешеходных зон и проезжих частей, в ночь с 26 на 27 ноября были сформированы 4 бригады муниципальных предприятий для прочистки ливневок и отвода талых и дождевых вод с проезжей части.

В условиях непогоды и гололеда обработка тротуаров и автодорог противогололедными материалами продолжается круглосуточно».