В Саранске обработка тротуаров и автодорог противогололедными материалами ведется круглосуточно

Промышленный комплекс Мордовии работает надежно
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Об этом телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.
«В городской Администрации создан оперативный штаб, который ежедневно принимает решения по уборке территории и обеспечению нормативного качества выполнения работ.
За сутки использовано 337 тонн пескосоляной смеси и 5,6 тонн реагента «Бионорд».
Сегодня в уборке города задействовано:
78 единиц техники: 56 муниципальных предприятий, 22 управляющих организаций;
1034 рабочих: 181 сотрудник муниципальных предприятий, 853 сотрудника управляющих организаций.
Помимо поручения по усиленной обработке пешеходных зон и проезжих частей, в ночь с 26 на 27 ноября были сформированы 4 бригады муниципальных предприятий для прочистки ливневок и отвода талых и дождевых вод с проезжей части.
В условиях непогоды и гололеда обработка тротуаров и автодорог противогололедными материалами продолжается круглосуточно».
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