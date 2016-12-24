В Саранске осужден «подрывник», заложивший мины под машины своих жертв

В Саранске суд вынес приговор 50-летнему местному жителю за покушение на убийство общеопасным способом, незаконное изготовление взрывчатки и умышленное уничтожение чужого имущества. Этот товарищ при помощи самодельных «бомб» намеревался свести счеты с ненавистными людьми.

По данным следствия, в начале 2022 года ранее судимый деятель при помощи самостоятельно изготовленных самодельных взрывных устройств совершил покушение на убийство двух своих знакомых, с которыми ранее у него сложились неприязненные отношения.

В январе прошлого года в дежурную часть полиции поступило сообщение о поджоге автомобиля марки «ВАЗ-2111» в городе Рузаевка, в результате которого незначительные телесные повреждения получил пожилой мужчина (как потом выяснится, это был отец намеченной жертвы). Экспертиза показала, что возгорание транспортного средства произошло из-за установленного ранее взрывного устройства. Аналогичный факт был зарегистрирован спустя месяц на проспекте Ленина в Саранске. Однако владелец транспортного средства и очевидцы самостоятельно ликвидировали поджог.

Сотрудники УФСБ по РМ и оперативники уголовного розыска МВД по РМ вычислили «подрывника». В ходе следственных действий в квартире обвиняемого были обнаружены инструкции по изготовлению взрывных веществ и сборке самодельных «бомб», устройства и компоненты для взрывчатки, а также список, содержащий установочные данные потенциальных жертв, к которым фигурант испытывал ненависть.

Следствие также установило, что в 2020 году в Саранске обвиняемый при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег два автомобиля - «Лада Гранта пикап» и «Фольксваген», которыми пользовался муж его бывшей супруги. В результате указанные автомобили, а также припаркованный рядом «ВАЗ 2114» были уничтожены огнем. Таким образом причиненный потерпевшим ущерб составил более 1,1 млн и 75 тысяч рублей соответственно.

Приговором Ленинского районного суда Саранска мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.