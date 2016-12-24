В Мордовии инспектору ДПС пытались дать взятку прямо в служебном кабинете

По информации МВД по РМ, в ходе проведения профилактических мероприятий в Инсаре инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «КИА Рио», за рулем которого находился 36-летний житель Московской области с явными признаками опьянения.

Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, но он от этой процедуры отказался. В отношении нарушителя был составлен соответствующий протокол, и автомобилист оказался отстранен от управления транспортным средством.

В последующем в служебный кабинет ОГИБДД пришел знакомый водителя, который попросил не направлять в суд материал, составленный на его подмосковного приятеля. При этом мужчина предложил инспектору денежное вознаграждение в размере 60 тысяч рублей. Несмотря на неоднократное предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки, он все равно не останавливался в стремлении замять дело пьяного водилы за деньги.

Полицейский незамедлительно доложил о коррупционном предложении в дежурную часть.

В настоящий момент материалы проверки, собранные следственно-оперативной группой, переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.