В Мордовии ДТП унесло жизнь 37-летней женщины

По информации Госавтоинспекции республики, днем 26 ноября в Лямбирском районе Мордовии 63-летний мужчина за рулем автомобиля «Шевроле Нива», двигаясь со стороны Краснослободска по направлению к Саранску, не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Здесь внедорожник совершил столкновение с грузовым фургоном. В результате ДТП 37-летняя пассажирка автомашины «Шевроле Нива» от полученных травм скончалась в Республиканской центральной клинической больнице, 14-летний пассажир «Нивы» с различными травмами госпитализирован в Республиканскую детскую больницу.

Водители управляли авто трезвыми.