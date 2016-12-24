В Мордовии ДТП унесло жизнь 37-летней женщины

Мост открыт!
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
По информации Госавтоинспекции республики, днем 26 ноября в Лямбирском районе Мордовии 63-летний мужчина за рулем автомобиля «Шевроле Нива», двигаясь со стороны Краснослободска по направлению к Саранску, не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Здесь внедорожник совершил столкновение с грузовым фургоном. В результате ДТП 37-летняя пассажирка автомашины «Шевроле Нива» от полученных травм скончалась в Республиканской центральной клинической больнице, 14-летний пассажир «Нивы» с различными травмами госпитализирован в Республиканскую детскую больницу.
Водители управляли авто трезвыми.
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В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
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