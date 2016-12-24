Мордовия нарядила свою новогоднюю елку на главной аллее ВДНХ

«Опыт Мордовии может быть масштабирован по всей России»
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
На Международной выставке-форуме «Россия» посетители могут пройти по еловому лесу. Всего на главной аллее ВДНХ располагаются 89 украшенных новогодней атрибутикой деревьев по числу регионов в России. Последняя голубая ель – символ всей страны.
Лесная красавица Мордовии украшена тавлинской игрушкой, изделиями из мореного дуба, куклами-мордовочками, варежками, фигурками Куйгорожа.
Деревья для выставки были подарены Федеральным агентством лесного хозяйства. После закрытия форума их высадят рядом с ВДНХ.
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Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
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