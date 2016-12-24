Мордовия нарядила свою новогоднюю елку на главной аллее ВДНХ

На Международной выставке-форуме «Россия» посетители могут пройти по еловому лесу. Всего на главной аллее ВДНХ располагаются 89 украшенных новогодней атрибутикой деревьев по числу регионов в России. Последняя голубая ель – символ всей страны.



Лесная красавица Мордовии украшена тавлинской игрушкой, изделиями из мореного дуба, куклами-мордовочками, варежками, фигурками Куйгорожа.



Деревья для выставки были подарены Федеральным агентством лесного хозяйства. После закрытия форума их высадят рядом с ВДНХ.