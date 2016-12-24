Россияне поделились мнениями о том, как воспитывать современных детей

В преддверии Дня матери социологическое агентство «Вебер» поделилось результатами исследования, проведенного совместно с «Союзмультфильмом». 1300 россиян рассказали о своих взглядах на воспитание детей.

Выяснилось, что мамы уделяют больше времени, чем папы. При этом, 19% родителей разделяют эту обязанность между собой поровну. Также многие считают, что воспитание ребенка длится всю жизнь. 45% ответили, что давать детям наставления можно независимо от их возраста.

Многие мамы, а именно 86%, нередко используют гаджеты, чтобы отвлечь детей и на время заняться своими делами. Конечно же, современные родители любят баловать своих чад. 61% признались, что ежедневно покупают им сладости.

46% женщин и 44% мужчин уверены, что воспитанным можно назвать того ребенка, который не кричит и не устраивает истерик без повода. А еще 53% респондентов считают, что воспитанных детей отличает бережное отношение к окружающему миру, природе и животным.

Интересный факт – 65% современных матерей уверены, что их методы воспитания отличаются от методов их родителей. Женщины рассказали, что не попрекают детей, не читают нотации и не наказывают физически. Вместо этого они стараются найти общий язык с ребенком, больше с ним говорить. Некоторые мамы предоставляют детям больше самостоятельности, стараются меньше опекать и ограничивать.

Напомним, что «Вебер» является совместным проектом АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». В исследовании общественного мнения применяется классический подход и современные онлайн-инструменты.