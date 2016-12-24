В Саранске водитель «десятки» устроил ДТП с малолитражкой и отказался пройти медосвидетельствование

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 23 ноября в Саранске в 21 час 39 минут на улице  Фурманова 30-летний водитель автомашины «ВАЗ 2110» не обеспечил постоянного контроля над скоростью транспортного средства и не справился с управлением. Его автомашина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем  «Hyundai Getz» под управлением 19-летней девушки.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами доставлялась в Республиканскую клиническую больницу №4, откуда после оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

В отношении водителя автомобиля «ВАЗ 2110» были составлены административные материалы за «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и отсутствие полиса ОСАГО. Водитель автомашины «Hyundai Getz» трезва.

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