Заключенный мордовской колонии обвиняется в публичном оправдании терроризма

Мост открыт!
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 27-летнего уроженца Воронежской области, отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений регионального ФСИН.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что фигурант, отбывая наказание в местах лишения свободы за насильственные действия сексуального характера, осуществлял публичное оправдание террористической деятельности. Так, в феврале 2023 года в беседах с осужденными он доводил до них информацию, оправдывающую деятельность запрещенных на территории РФ террористических организаций «ИГИЛ» и «Азов».
Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
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