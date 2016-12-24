Заключенный мордовской колонии обвиняется в публичном оправдании терроризма

УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 27-летнего уроженца Воронежской области, отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений регионального ФСИН.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что фигурант, отбывая наказание в местах лишения свободы за насильственные действия сексуального характера, осуществлял публичное оправдание террористической деятельности. Так, в феврале 2023 года в беседах с осужденными он доводил до них информацию, оправдывающую деятельность запрещенных на территории РФ террористических организаций «ИГИЛ» и «Азов».

Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.