35-летний житель Саранска перечислил мошенникам почти 5 миллионов рублей

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По информации МВД по РМ, в столице Мордовии за помощью к полицейским обратился 35-летний местный житель. Мужчина попал под вербальную обработку сразу трех аферистов - ему поступили звонки от липовых сотрудников банка, ФСБ и технической поддержки портала «Госуслуг».
Незнакомцы сообщили, что произошла утечка персональных данных с сервера «Госуслуг», в связи с чем от имени собеседника мошенники пытаются оформить кредит.
Чтобы не остаться должником банка, звонившие предложили жителю Саранска самостоятельно оформить заем - дескать, тем самым действия злоумышленников будут блокированы.
Следуя указаниям, мужчина сначала перечислил на левые реквизиты личные сбережения, а потом и взятые в кредит деньги. Средства он переводил по присланным ему QR-кодам.
Общая сумма причиненного ущерба составила 4 миллиона 837 тысяч рублей.
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В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
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