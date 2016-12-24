35-летний житель Саранска перечислил мошенникам почти 5 миллионов рублей

По информации МВД по РМ, в столице Мордовии за помощью к полицейским обратился 35-летний местный житель. Мужчина попал под вербальную обработку сразу трех аферистов - ему поступили звонки от липовых сотрудников банка, ФСБ и технической поддержки портала «Госуслуг».

Незнакомцы сообщили, что произошла утечка персональных данных с сервера «Госуслуг», в связи с чем от имени собеседника мошенники пытаются оформить кредит.

Чтобы не остаться должником банка, звонившие предложили жителю Саранска самостоятельно оформить заем - дескать, тем самым действия злоумышленников будут блокированы.

Следуя указаниям, мужчина сначала перечислил на левые реквизиты личные сбережения, а потом и взятые в кредит деньги. Средства он переводил по присланным ему QR-кодам.

Общая сумма причиненного ущерба составила 4 миллиона 837 тысяч рублей.