В Саранске для борьбы с гололедом использовали 442 тонны пескосоляной смеси

По информации Администрации города, на устранение последствий снегопада и метели вышло увеличенное количество техники муниципальных предприятий.



В ночь на 24 ноября улицы мордовской столицы убирали 27 единиц техники, днем их число возросло до 48 единиц (9 комбинированных машин, 17 тракторов, 9 погрузчиков, 12 самосвалов, 1 грейдер).



Для борьбы с гололедом использовано 442 тонны пескосоляной смеси и 3,2 тонны реагента.



Как отмечается, согласно регламенту, сначала проезжая часть убирается от снега, далее проводится обработка противогололедными материалами. Требуется время, чтобы реагенты подействовали. После этого на улицы города выходят машины для повторной уборки подтаявших ледяных масс.