В Саранске для борьбы с гололедом использовали 442 тонны пескосоляной смеси

Современные социальные объекты
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
По информации Администрации города, на устранение последствий снегопада и метели вышло увеличенное количество техники муниципальных предприятий.
В ночь на 24 ноября улицы мордовской столицы убирали 27 единиц техники, днем их число возросло до 48 единиц (9 комбинированных машин, 17 тракторов, 9 погрузчиков, 12 самосвалов, 1 грейдер).
Для борьбы с гололедом использовано 442 тонны пескосоляной смеси и 3,2 тонны реагента.
Как отмечается, согласно регламенту, сначала проезжая часть убирается от снега, далее проводится обработка противогололедными материалами. Требуется время, чтобы реагенты подействовали. После этого на улицы города выходят машины для повторной уборки подтаявших ледяных масс.
Поделиться в соц. сетях:
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова