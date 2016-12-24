В Саранске владелицу цветочного бизнеса обманул липовый работник администрации

По информации МВД по РМ, жительница Саранска перечислила мошенникам 10 тысяч рублей под предлогом доставки цветов и коньяка.

В полиции 28-летняя потерпевшая рассказала, что в ее цветочный магазин позвонил неизвестный мужчина, который представился работником администрации.

Собеседник заказал четыре букета по 5 тысяч рублей каждый с доставкой на торжество. При этом незнакомец пояснил, что не может перечислить предоплату из-за особенностей строгого бухгалтерского учета, поэтому наличность ей отдадут при встрече и попросил выписать товарный чек. Для женщины это был не первый подобный корпоративный заказ, она не удивилась и стала подбирать букеты.

Уже по пути к назначенному месту мужчина снова связался с потерпевшей и попросил ее по дороге купить коньяк у определенного продавца и еще перевести денежные средства в размере 10 тысяч рублей. Дескать, все будет возвращено при встрече.

Видимо, с женщиной сыграла злую шутку магия принадлежности заказчика к официальным структурам. Она выполнила перевод, и только потом задумалась, что перечислила деньги совершенно незнакомому человеку. После проведения финансовой операции махинатор и его «алкогольный» подельник перестали отвечать на звонки.

Женщина решила рассказать об этом обмане, чтобы ее случай послужил другим наукой - никогда не перечислять деньги незнакомым людям, кем бы они не представлялись.