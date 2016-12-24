Руководящая работница АО «Медоборудование» ответила в суде за «откаты» и хищения

По информации прокуратуры РМ, в Саранске суд вынес приговор местной жительнице по обвинению в коммерческом подкупе и мошенничестве.

В ходе следствия было установлено, что дама занимала руководящие должности в службе материально-технического обеспечения АО «Медоборудование». Пользуясь своим положением, в период с октября 2017 года по январь 2020 года она получила от представителей четырех коммерческих организаций более 700 тысяч рублей. Денежные средства передавались за совершение действий в интересах этих коммерческих структур.

С февраля 2020 года по март 2021 года она уже являлась простым специалистом по закупкам службы материально-технического обеспечения своего предприятия. И путем обмана относительно своего должностного положения, совершила хищение денежных средств у представителей трех юридических лиц в общей сумме более 350 тысяч рублей.

Суд приговорил виновную к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года и со штрафом в размере 1,4 миллиона рублей.