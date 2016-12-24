МЧС по РМ предупреждает о надвигающемся снегопаде

Репортер

24 ноября на территории Мордовии ночью и днем ожидается снегопад, местами сильный, метель. На отдельных участках дорог - гололедица и снежные заносы.

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