МЧС по РМ предупреждает о надвигающемся снегопаде

Промышленный комплекс Мордовии работает надежно
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
24 ноября на территории Мордовии ночью и днем ожидается снегопад, местами сильный, метель. На отдельных участках дорог - гололедица и снежные заносы.
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Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
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