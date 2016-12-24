Сидельцу мордовской колонии с воли прислали бандероль с марихуаной

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В исправительной колонии №17 УФСИН по РМ была предотвращена попытка доставки запрещенных веществ.
В ходе реализации оперативной информации при досмотре бандероли, поступившей для осужденного к 13 годам лишения свободы, сотрудниками ведомства было обнаружено 8 полимерных свертков с веществом растительного происхождения. Тайный «презент» искусно спрятали внутри кондитерских изделий.
Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством марихуана массой 9,4г.
По информации УФСИН по РМ по данному факту возбуждено уголовное дело.
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