В Рузаевке изувер убил кота молотком на глазах у жены

Как сообщает МВД по РМ, в городе железнодорожников в настоящее время проводится проверка по факту жестокого обращения с животными.

20 ноября вечером в отдел полиции по Рузаевскому району поступило заявление местной жительницы. Она сообщила, что ее супруг в квартире, где они проживают совместно, причинил смертельные увечья домашнему коту.

Со слов женщины, муж сначала душил кота, который помешал ему спать, а затем нанес животному несколько ударом молотком. После этого он положил его в полиэтиленовый пакет.

В настоящее время назначены экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.