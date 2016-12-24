В Рузаевке изувер убил кота молотком на глазах у жены

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Как сообщает МВД по РМ, в городе железнодорожников в настоящее время проводится проверка по факту жестокого обращения с животными.
20 ноября вечером в отдел полиции по Рузаевскому району поступило заявление местной жительницы. Она сообщила, что ее супруг в квартире, где они проживают совместно, причинил смертельные увечья домашнему коту.
Со слов женщины, муж сначала душил кота, который помешал ему спать, а затем нанес животному несколько ударом молотком. После этого он положил его в полиэтиленовый пакет.
В настоящее время назначены экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.
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В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
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