В Саранске стала вакантной должность директора Транспортного управления

Мордовия укрепляет партнерские связи с Китаем
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
Администрация Саранска сообщила о наличии вакантной должности в структуре муниципальной власти – Директора казенного учреждения г.о. Саранск «Транспортное управление г.о. Саранск».
Квалификационные требования указываются весьма скромные - наличие высшего образования, стаж работы на руководящей должности не менее 1 года.
Обязанности директора Транспортного управления:
- разработка маршрутной сети общественного транспорта городского округа
- проведение конкурсов среди перевозчиков на осуществление регулярных перевозок
- координация деятельности перевозчиков
- контроль работы общественного транспорта
- взаимодействие с органами власти по вопросам организации пассажирских перевозок на территории городского округа.
По возникающим вопросам просят звонить по телефонам - 8-927-513-9839, 8-987-997-8778.
Поделиться в соц. сетях:
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Республику с рабочим визитом посетила председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова