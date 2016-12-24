В Саранске стала вакантной должность директора Транспортного управления

Репортер

Администрация Саранска сообщила о наличии вакантной должности в структуре муниципальной власти – Директора казенного учреждения г.о. Саранск «Транспортное управление г.о. Саранск».

Квалификационные требования указываются весьма скромные - наличие высшего образования, стаж работы на руководящей должности не менее 1 года.

Обязанности директора Транспортного управления:
 - разработка маршрутной сети общественного транспорта городского округа
- проведение конкурсов среди перевозчиков на осуществление регулярных перевозок
- координация деятельности перевозчиков
- контроль работы общественного транспорта
- взаимодействие с органами власти по вопросам организации пассажирских перевозок на территории городского округа.

По возникающим вопросам просят звонить по телефонам - 8-927-513-9839, 8-987-997-8778.

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