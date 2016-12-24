В Саранске стала вакантной должность директора Транспортного управления

Администрация Саранска сообщила о наличии вакантной должности в структуре муниципальной власти – Директора казенного учреждения г.о. Саранск «Транспортное управление г.о. Саранск».



Квалификационные требования указываются весьма скромные - наличие высшего образования, стаж работы на руководящей должности не менее 1 года.



Обязанности директора Транспортного управления:

- разработка маршрутной сети общественного транспорта городского округа

- проведение конкурсов среди перевозчиков на осуществление регулярных перевозок

- координация деятельности перевозчиков

- контроль работы общественного транспорта

- взаимодействие с органами власти по вопросам организации пассажирских перевозок на территории городского округа.



По возникающим вопросам просят звонить по телефонам - 8-927-513-9839, 8-987-997-8778.