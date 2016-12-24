Количество уникальных фейков в Мордовии увеличилось в четыре раза

22 ноября прошел международный форум «Диалог о фейках», организованный АНО «Диалог Регионы». В ходе форума было отмечено, что в этом году количество лживых инфоповодов заметно выросло. При этом фейкоделы переключились на регионы.

Количество уникальных фейков, направленных на конкретные субъекты РФ, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 78%. Например, в Мордовии в 2022 году было выявлено всего 2 таких инфоповода, а в 2023 – уже 8. Цифры предоставлены на основе данных единой системы противодействия распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы».

«Мы внимательно мониторим региональное инфополе на предмет фейковой информации, – рассказывает руководитель ЦУР Республики Мордовия Андрей Барашихин. – В случае выявления каждый фейк отрабатывается совместно с Администрацией Главы Республики Мордовия и СМИ. Благодаря нашим оперативным опровержениям ситуация в Мордовии остается спокойной».

Лидерами по количеству выявленных фейков стали регионы ЮФО и ЦФО, имеющие приграничный статус. Главными темами ложных сообщений являются мобилизация, БПЛА, ДРГ и т.д.

Гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак заявил, что в России необходимо создать фактчекерское сообщество.

«Фактчекинг должен стать неотъемлемой частью медиакоммуникаций. Причем эта задача отвечает не только интересам самих медиа, но и стратегическим целям государства, поскольку зачастую фейки несут социально-политические риски, а в случае с недостоверными сообщениями на тему здравоохранения – угрозу жизнедеятельности граждан», – сказал он.