Ученые МГУ им. Н. П. Огарева разработали самоклеящийся радиопоглощающий материал

Стоимость покрытия за квадратный метр при толщине 1 мм оценивается в 620 рублей, в то время как аналоги стоят от 4 до 60 тысяч рублей.

Электромагнитное излучение - один из видов энергетического загрязнения окружающей среды. Снизить его до приемлемого уровня при работе радиоэлектронных систем позволяет применение защитных материалов. Этой проблемой отечественные и зарубежные ученые занимаются уже более 20 лет. Было создано много видов материалов, в основном, отражающих излучение. Разработка мордовских исследователей представляет собой поглощающий материал.

Его аналоги имеют сложный процесс подготовки к применению. Для того чтобы нанести такие материалы, к примеру, на стену, на них необходимо нанести специальный клей, а затем воздействовать температурой в 100 градусов. При наличии даже маленького сухого участка поглотитель работать не будет.

У разработки мордовских ученых такой проблемы нет - подготовка для нее не нужна. Применять ее можно в любой момент.

Радиопоглощающий материал состоит из двух компонентов: герметика невысыхающего типа и наполнителя-поглотителя. Он может применяться в температурном диапазоне от -40 °C до +100 °C.

«Наши ученые уже занимаются апробацией данного материала. С сентября этого года ведутся предварительные испытания технологических процессов на «Заводе герметизирующих материалов» в городе Дзержинске», - отметил ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.