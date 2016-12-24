Ученые МГУ им. Н. П. Огарева разработали самоклеящийся радиопоглощающий материал

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Стоимость покрытия за квадратный метр при толщине 1 мм оценивается в 620 рублей, в то время как аналоги стоят от 4 до 60 тысяч рублей.
Электромагнитное излучение - один из видов энергетического загрязнения окружающей среды. Снизить его до приемлемого уровня при работе радиоэлектронных систем позволяет применение защитных материалов. Этой проблемой отечественные и зарубежные ученые занимаются уже более 20 лет. Было создано много видов материалов, в основном, отражающих излучение. Разработка мордовских исследователей представляет собой поглощающий материал.
Его аналоги имеют сложный процесс подготовки к применению. Для того чтобы нанести такие материалы, к примеру, на стену, на них необходимо нанести специальный клей, а затем воздействовать температурой в 100 градусов. При наличии даже маленького сухого участка поглотитель работать не будет.
У разработки мордовских ученых такой проблемы нет - подготовка для нее не нужна. Применять ее можно в любой момент.
Радиопоглощающий материал состоит из двух компонентов: герметика невысыхающего типа и наполнителя-поглотителя. Он может применяться в температурном диапазоне от -40 °C до +100 °C.
«Наши ученые уже занимаются апробацией данного материала. С сентября этого года ведутся предварительные испытания технологических процессов на «Заводе герметизирующих материалов» в городе Дзержинске», - отметил ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.
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