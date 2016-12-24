В Мордовии бывший подполковник полиции признан виновным в получении взяток криптовалютой

Верховный суд Мордовии признал 38-летнего бывшего начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотических средств и легализацией наркодоходов Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ виновным в получении взяток.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия при содействии оперативников УНК регионального МВД было установлено, что в июне 2022 года подполковник полиции получил оперативную информацию о возможном совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Полицейскому стали известны контакты предполагаемого злоумышленника, с которым он связался через один из мессенджеров и предложил за денежное вознаграждение предоставить информацию о планируемом его задержании сотрудниками правоохранительных органов.

За свои услуги фигурант потребовал цифровую валюту в размере двух биткойнов (более 2,5 млн рублей). После перевода части взятки в сумме более 50 тысяч рублей сотрудник полиции был задержан.

В результате дальнейших мероприятий оперативники УФСБ установили причастность начальника отдела к получению еще одной взятки в цифровой валюте (21 тысяча рублей) за предоставление им информации, составляющей государственную тайну, подозреваемому в организации незаконного сбыта наркотиков на территории Мордовии.

В отношении офицера было расследовано уголовное дело по статье УК РФ о получении взятки, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия мужчина был уволен из Министерства внутренних дел по отрицательным мотивам.

Суд назначил бывшему сотруднику полиции наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 12 млн 800 тысяч рублей, а также с лишением специального звания «подполковник полиции» и права занимать должности на государственной службе на 10 лет.

Приговор в законную силу не вступил.